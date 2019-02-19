الأسرة الودادية في حداد..لاعب سابق يفارق الحياة في مباراة ودية

أسلم مصطفى الرتباوي، اللاعب السابق لفريق الوداد الرياضي روحه إلى بارئها، مساء اليوم الثلاثاء، خلال خوضه لمباراة ودية بملعب “الكاف” الشهير بمدينة الدارالبيضاء.

الرتباوي ودع الحياة، إثر أزمة قلبية مفاجئة، خلال مشاركته بالمباراة الودية، رفقة مجموعة من الأسماء الكروية، ومحبي الساحرة المستديرة، الذين يحرصون على برمجة لقاءات حبية بشكل أسبوعي بالعاصمة الاقتصادية البيضاء.

هذا ووجه النادي الأحمر تعازيه لعائلة اللاعب السابق بالمجموعة، وأيضا للجماهير المغربية والودادية التي عايشت فترة تألق الرتباوي، رفقة ثلة من نجوم الكرة الوطنية.