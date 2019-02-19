شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. التحالف يقصف خطود إمداد الحوثي في حجة وعمران والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

استهدفت طائرات تحالف دعم الشرعية، الثلاثاء، خطوط إمداد ميليشيات الحوثي في عدة جهات بمحافظتي حجة وعمران، والمؤدية إلى مديرية كشر، حيث تدور معارك طاحنة مع قبائل حجور، كما دمرت تعزيزات عسكرية كانت في طريقها إلى الجبهات.

وأشارت مصادر محلية إلى أن القصف طال آليات عسكرية للميليشيات في مديرية ألفح الشام، وفي منطقة الظهار بمديرية قفلة عُذَر، وتجمعات لمقاتلي الحوثيين في جبل الفصعة بمديرية كُحلان الشرف.

وتزامن القصف مع اشتداد المعارك في الجهة الشمالية من مديرية كُشَر، حيث صد رجال القبائل، الاثنين، هجوماً للميليشيات في منطقة بني شَهَر من جهة مديرية قارة.

وأسفرت المواجهات عن مقتل أربعة عشر عنصراً من ميليشيات الحوثي.