مصر: قوات الأمن تقتل 16 إرهابيا في شمال سيناء

في السياسة 20 فبراير,2019 نسخة للطباعة

القاهرة ـ (رويترز) – قالت وزارة الداخلية المصرية أمس الثلاثاء إن قوات الأمن قتلت 16 “إرهابيا” في عمليتين منفصلتين بمدينة العريش عاصمة محافظة شمال سين وجاء ذلك بعد يوم من مقتل ضابط شرطة وأميني شرطة في انفجار بالقاهرة قالت الوزارة إنه وقع خلال إلقاء القبض على “إرهابي” تبين أنه يحمل أكثر من عبوة ناسفة. وقالت الوزارة في بيانها أمس الثلاثاء “تمكن قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية من رصد بؤرتين إرهابيتين خططتا لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت المهمة والحيوية وشخصيات مهمة بنطاق مدينة العريش”. وأوضح بيان الوزارة أن عشرة من القتلى سقطوا في مداهمة الشرطة لمنزل مهجور في حي العبيدات بالعريش بينما قتل الستة الآخرون في مداهمة الشرطة لمنزل تحت الإنشاء في منطقة أبو عيطة بالمدينة. وتابع أنه تم العثور بحوزتهم على “العديد من الأسلحة النارية والذخائر والعبوات والأحزمة الناسفة”. وأوضح البيان أن تبادلا لإطلاق النار وقع خلال المداهمتين لكن لم يشر إلى سقوط قتلى أو مصابين في صفوف قوات الأمن. وقالت مصادر أمنية وطبية إن جثث القتلى نقلت إلى أكثر من مستشفى بمدينة الإسماعلية لتشريحها وتحديد هويات أصحابها. على صعيد اخر قال مصدر أمني إن ثلاثة من رجال الشرطة المصرية قتلوا في انفجار عبوة ناسفة في القاهرة الليلة الماضية أسفر أيضا عن مقتل “إرهابي” وإصابة خمسة أشخاص ثلاثة منهم من المدنيين. وقال المصدر إن ضابطا برتبة مقدم توفي متأثرا بإصابته في الانفجار الذي وقع في حي الدرب الأحمر بالقرب من الجامع الأزهر عند محاولة القبض على رجل تطارده الشرطة. وكان الانفجار قد أسفر وقت وقوعه عن مقتل رجلي شرطة وإصابة ثلاثة ضباط وثلاثة مدنيين أحدهم طالب تايلاندي. وقالت وزارة الداخلية في بيان صدر بعد الانفجار إن قوة أمنية كانت تطارد “إرهابيا” في إطار البحث عن مرتكب انفجار وقع في مدينة الجيزة على الضفة الغربية لنهر النيل مقابل القاهرة يوم الجمعة. وأضاف البيان أنه عند إلقاء القبض على الرجل انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته. وقال التلفزيون الرسمي إن الرجل الذي كانت تطارده الشرطة يدعي الحسن عبد الله. وكان انفجار يوم الجمعة قد وقع لدى تفكيك عبوة ناسفة بدائية الصنع عثر عليها قرب دورية أمنية في ميدان الجيزة وأسفر عن إصابة شرطيين وثلاثة مدنيين بجروح طفيفة. على صعيد متصل أدانت السفارة الأميركية في القاهرة أمس الحادث الإرهابي الذي وقع في منطقة الدرب الأحمر بالعاصمة المصرية القاهرة، مؤكدة أن الولايات المتحدة تقف مع مصر ضد الإرهاب والتطرف.

وقالت السفارة، في بيان صحفي امس، إنها “تدين بشكل لا لبس فيه الحادث الإرهابي الذي وقع بالأمس في القاهرة”، مضيفا أن “السفارة الاميركية تشجب جميع أشكال الإرهاب وتكرم ضبّاط الشرطة الشجعان الذين ضحوا بحياتهم لحماية مواطنيهم”. من ناحية أخرى، عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، في بيان أمس” عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للانفجار الذي وقع في منطقة الدرب الأحمر بالعاصمة المصرية القاهرة، مخلفا عددا من القتلى والجرحى”. وجدد المصدر “رفض المملكة القاطع لهذه الأعمال الإرهابية الآثمة”. وكان ثلاثة من عناصر الشرطة المصرية قتلوا أمس الاول عندما انفجرت عبوة ناسفة كانت بحوزة “إرهابي” وقت القبض عليه، حسبما أفاد بيان لوزارة الداخلية.