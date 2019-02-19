افتتاح مدرسة مسقط الأساسية للبنات “القرارة” بغزة

بتبرع من الهيئة العمانية للأعمال الخيرية القدس المحتلة ـ (الخليج 365):

بتبرع من الهيئة العمانية للأعمال الخيرية افتتحت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية مدرسة مسقط الأساسية للبنات “القرارة” في مديرية شرق خان يونس, بقطاع غزة والتي تعد بمثابة مدرستين بإدارتين منفصلتين ودوامين الأولى هي مدرسة مسقط الأساسية للبنات أ القرارة والثانية مدرسة مسقط الأساسية للبنات ب القرارة.

ويشتمل المبنى على 18 غرفة صفية وقاعات خاصة بالمختبرات والأنشطة المختلفة ومرافق متنوعة.

وقال الدكتور أيمن اليازوري الوكيل المساعد للتعليم العالي “نحن نبني المدارس ويساعدنا في بنائها الأشقاء العرب لكسب معركة الوعي لفلسطين وقضيتها”.

وثمن سليمان شعت مدير مديرية شرق خان يونس الدعم العماني موضحا أن مدرسة مسقط لوحة فنية لما فيها من مواصفات تواكب تطورات العصر.

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