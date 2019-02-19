مركز "هداية" وحكومة المالديف يوقعان مذكرة تفاهم لمكافحة الإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهد محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع، مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين الحكومة المالديفية ممثلة بمارية أحمد ديدي، وزيرة الدفاع، ومركز هداية الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف ممثلاً بـالدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجلس إدارة المركز.

وجاء التوقيع على هامش فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "أيدكس 2019" الذي تستضيفه مدينة أبوظبي في الفترة من ١٧ إلى ٢١ فبراير/شباط ٢٠١٩.

وحضر مراسم التوقيع الدكتور عبيد الحيري سالم الكتبي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمنية والعسكرية، ومطر سالم الظاهري، وكيل وزارة الدفاع، ومقصود كروز، المدير التنفيذي لمركز هداية، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار التعاون المشترك بين الحكومة المالديفية ومركز هداية في مجالات مكافحة التطرف والإرهاب وبرامج الوقاية وأساليب التدخل الفعال.