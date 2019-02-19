شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: العثور على جثث 6 من المخطوفين جنوب بغداد والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (النجف)عثرت القوات الأمنية العراقية اليوم (الثلاثاء)، على جثث 6 من 12 شخصاً خطفهم مسلحون أمس الأول (الأحد) في منطقة النخيب جنوب غرب بغداد، بحسب ما أفاد مسؤولون محليون.
وكان مركز الإعلام الأمني أعلن في بيان مساء أمس (الأثنين)، أن «مسلحين يستقلون عجلتين (...) قاموا بخطف 12 مواطناً في منطقة النخيب أثناء قيامهم بجمع الكمأ في المناطق الصحراوية».
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