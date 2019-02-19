شكرا لقرائتكم سفير إيران في سامراء ... هدايا "ملغومة" وعتاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد مصدر امني في مدينة سامراء العراقية ان السفير الايراني أيرج مسجدي زار الثلاثاء مدينة سامراء شمال بغداد حاملا معه هدايا للمسؤولين المحليين في سامراء، مقابل تسهيلهم مجيء الزوار الايرانيين الى المدينة.

وقال السياسي المستقل ناجح الميزان للعربية.نت ان السفير الايراني كلما اتى الى سامراء يجتمع مع المسؤولين المحليين ويترأس الجلسات ويعطي التعليمات!

وأوضح ان الصور خير دليل على غياب شيوخ سامراء، اذ لم يحضر الا من يدعي المشيخة، وهذا دليل على رفض اهالي سامراء للوجود الايراني.

كما تساءل: "ما الذي قدمه اهالي سامراء للزوار الايرانيين والمدينة القديمة مقفلة، ولا يحق لاهالي سامراء الدخول اليها اصلا والبقاء فيها؟!"

وتابع قائلا: "الحقيقة ان السفير الايراني أراد اصدار تعليمات وتشكيل مجاميع مسلحة من ابناء السنة، لا سيما في مناطق سامراء وصلاح الدين والانبار لمقاومة الاميركيين، لكي يعيدوا نفس سيناريو 2004 و2005 ، حيث كانت المناطق السنية تقاوم، وايران هي من تحكم في العراق، هذا مافعله قاسم سليماني مع مهدي الصميدعي حين دفعه الى مقاومة الوجود الاميركي" بحسب تعبيره .

واضاف الميزان للعربية.نت ان إيران خسرت كل اوراقها ولم يتبق معها الا ورقة واحدة وهي اعادة احياء ماتسمى "بالفرق الجهادية" التي كانت تعتبرها ايران فرقا ارهابية، من أجل اطلاق حرب بالوكالة في المناطق الغربية من العراق .

الى ذلك، لم يستبعد الميزان ان تعمل ايران على خطة جعل سامراء مدينة دينية إيرانية، كحال السيدة زينب في سوريا.

وأوضح قائلا: "من غير المستبعد ان تسعى ايران لفصل سامراء عن صلاح الدين واقعيا وليس قانونيا، فتفتح فيها مكاتب لولاية الفقيه، وتوزع الأراضي للحرس الثوري الايراني، باعتبارها منطقة دينية مقدسة".

في المقابل، اوضح شاكر الجبوري المستشار الاعلامي لمحافظ صلاح الدين ان "هذه الزيارة هي الثالثة للسفير الايراني، وقد اتى الى سامراء كونها مدينة دينية تستقبل العديد من الزوار الإيرانيين ، والتقى بمحض الصدفة بمحافظ صلاح الدين، عمار جبر، الذي كان يقوم بجولة تفقدية، ولم يكن اللقاء مبرمجا على الإطلاق كما روج له البعض.

كما اكد ان محافظ صلاح الدين عاتب السفير الايراني على اغراق السوق العراقية بالمنتجات الايرانية، طالبا منه مساعدة المدينة في المجال الزراعي .

ونفى الجبوري في حديثه ان يكون موضوع زيارة السفير جعل سامراء محافظة او مدينة دينية منفصلة.

وأضاف "أن موضوع تحويل سامراء الى محافظة دينية منفصلة عار عن الصحة، وليس من صلاحية احد سوى الحكومة العراقية، وموضوع التغيير الديموغرافي بعيد كل البعد عن الحقيقة، لأن صلاح الدين تعرضت الى اشرس الهجمات الإرهابية، وبقيت صامدة بوجه محاولات تفكيكها، والان نحن واعون تماما ونعمل بعقلية الدولةالحديثة وليس بعقلية الافكار المريضة".