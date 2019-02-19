شكرا لقرائتكم بريان هوك: نأمل تسليم سفارة إيران إلى حكومة منتخبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال #بريان_هوك المبعوث الأميركي الخاص بإيران إن حكومة الولايات المتحدة تأمل أن تسلم مفاتيح السفارة الإيرانية في واشنطن إلى الممثلين الحقيقيين للشعب الإيراني من خلال حكومة منتخبة.

ونشرت وزارة الخارجية عبر حساباتها في "تويتر" وسائر مواقع التواصل، مقطعا مسجلا لهوك وهو يتحدث من أمام السفارة الإيرانية في واشنطن.

وقال هوك: "لقد حافظنا على هذا المبنى الإيراني والسجاد الإيراني لمدة أربعين عاما وقمنا بصيانة الأعمال الفنية بداخله، حتى نتمكن من إعادتها إلى الشعب الإيراني عندما تستأنف علاقاتنا الدبلوماسية".

وأضاف: "نتطلع إلى اليوم الذي نتمكن فيه من تسليم مفاتيح هذه السفارة إلى حكومة منتخبة حقاً في إيران، حكومة لا تقوم على أساس إيديولوجية ثورية بغيضة ومتخلفة بل قائمة على أساس مصالح وتطلعات الشعب الإيراني العظيم".

وتابع المبعوث الأميركي: "يجب فتح هذه السفارة وقد يكون حينها تحقق هذا الوعد الذي يعود لثورة الدستورية الإيرانية".

وختم هوك بالقول: "الشعب الحر والمبدع في نهاية المطاف سوف يكتب قوانينه الخاصة بأيدي أبنائه؛ مع قادة منتخبين من قبلهم، وليس من قبل مافيا دينية فاسدة".

وتأتي هذه التصريحات في إطار التحرك المتواصل والواسع الذي يقوم به بريان هوك منذ تعيينه كممثل خاص لإيران من قبل الخارجية الأميركية، حيث يواصل لقاءاته مع مختلف أطراف المعارضة ونشطاء المجتمع المدني الإيراني بالإضافة إلى تحركات مشابهة لوزير الخارجية مايك بومبيو، وذلك في سياق استراتيجية "الاستماع لأصوات الشعب الإيراني".

وأكد ناشطون إيرانيون أن هذه التحركات من شأنها أن تساهم بشكل كبير في بلورة مشروع لتوحيد كافة قوى المعارضة لإيجاد بديل ديمقراطي لنظام ولاية الفقيه، بحيث يمثل هذا البديل كافة مكونات المجتمع الإيراني بتنوعه السياسي والقومي والديني والثقافي.