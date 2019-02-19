كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنّ "المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين تجري بشكل جيّد جدًّا، مع أنّها معقّدة جدًّا".
وكانت هذه المفاوضات قد استؤنفت اليوم الثلثاء في العاصمة الأميركية واشنطن، ويُفترض أن تنهي حرب الرسوم الجمركية بين البلدين الّتي شنّها ترامب في وقت سابق العام الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: المفاوضات التجارية بين أميركا والصين تجري بشكل جيد جدا مع انها معقدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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