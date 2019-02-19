الشرطة السويسرية: انهيار جليدي تسبب بـ"دفن" عدد من المتزلجين

أعلنت ​الشرطة السويسرية​، أنّ "عددًا من المتزلّجين "دُفنوا" إثر ​انهيار جليدي​ على منحدرات منتجع "كران مونتانا" السويسري، الّذي كان مكتظًّا بالمتزلجين"، فيما بدأ العشرات من رجال الإنقاذ محاولة انتشال ناجين.

ونقلت صحيفة "نوفيليست" المحلية عن مسؤول المنطقة نيكولا فيرو، إشارته إلى أنّ "من المعتقد أنّ ما يتراوح بين عشرة أشخاص و12 شخصًا محاصرون تحت الجليد".

وفقا لـ"رويترز".

في هذا الإطار، أوضحت شرطة منطقة فاليز، أنّه "حدث انهيار جليدي في قطاع بلين-مورت وفرق البحث والإنقاذ موجودة في الموقع، وأشخاص عدّة دفنوا".

في حين ركّزت الشركة المسؤولة عن التزلج في المنتجع، على أنّ "ملابسات الحادث ليست واضحة حتّى الآن".