حصيلة هجمات الاسبوع الماضي في نيجيريا ارتفعت الى 130 قتيلا

كشف حاكم ولاية كادونا ناصر الرفاعي، أن عدد القتلى من الهجمات بالأسلحة في شمال غرب ​نيجيريا​ الاسبوع الماضي ارتفع إلى أكثر من 130، مشيرا الى دوافع اتنية.

وقد تعرّض الرفاعي الذي كان مدعوا لتقديم تقرير للرئيس النيجيري، لانتقادات، بسبب الحصيلة السابقة للهجمات التي أعلنها وهي 66 قتيلا.