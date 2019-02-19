ضبط عصابة لتهريب المخدرات في البحرين من إيران أحد زعمائها شيخ ثمانيني

أعلنت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية التابعة ل​وزارة الداخلية البحرينية​ "إلقاء القبض على عصابة لتهريب ​المخدرات​ عن طريق البحر مصدرها ​إيران​ وضبط ​الأمن البحريني​ لدى أفراد العصابة مخدرات تقدر قيمتها في سوق المتعاطين بحوالي مليون و650 ألف دينار".

وفي بيان لها، أوضحت الادارة أن "المواد المخدرة المضبوطة تنوعت بين الحشيش و​الماريجوانا​ والشبو، كما تم ضبط مبالغ مالية بعملات متنوعة، بينها الدينار البحريني والتومان الإيراني و​الريال السعودي​ والمقبوض عليم هم متزعّم الشبكة غلام رضا علي محمد البالغ 69 عاما وأعوانه الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 44 و82 عاما".