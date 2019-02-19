اللبناني زياد حايك أعلن ترشحه لمنصب رئيس البنك الدولي

اعلن خبير الاستثمار المصرفي ​زياد حايك​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أن ​لبنان​ رشحه لمنصب رئيس ​البنك الدولي​. وعرض حايك، الذي يشغل منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة في لبنان منذ عام 2006، أيضا خطاب ترشيح من ​وزارة المالية​ اللبنانية.وينافس حايك، ديفيد مالباس، مرشح الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ للمنصب ووكيل ​وزارة الخزانة الأميركية​ للشؤون الدولية. ويتلقى البنك الدولي الترشيحات حتى 14 من آذار وسيضيّق الدائرة لما يصل إلى 3 مرشحين للتصويت عليهم من قبل مجلس البنك.

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