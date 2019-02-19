بالصور.. وزيرة الثقافة تشيد بجهود القائمين على "مهرجان أسوان"

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

تفقدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، اليوم الثلاثاء، متحف النيل الوثائقي والسد العالي ورمز الصداقة في مدينة أسوان، يرافقها اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة أسوان، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

واستقبلت الوزيرة، فرق الفنون الشعبية المشاركة بمهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته الحالية، أثناء تقديمها للعروض الفنية، وأشادت، بالتعاون المثمر بين قيادات مديرية الثقافة في أسوان والقائمين على المهرجان.

وعقب ذلك توجهت وزيرة الثقافة والسكرتير العام ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة إلى مركز نصر النوبة، وتفقدت مكتبة أدندان وذلك وسط استقبال شعبي على نغمات الأغاني الفلكلورية والعروض الفنية.

واختتمت الوزيرة والسكرتير العام زيارتهما بتفقد الأعمال الجارية بقصر ثقافة "توشكى" الجديد والذي يقع على مساحة 1243 مترًا مربعًا، ويتكون من مسرح يسع نحو 160 فرد، وقاعات أنشطة ومعلومات ومكاتب إدارية وعامة ومراسم ولاند سكيب.