أستراليا: Woolworths يرفع سعر الحليب وكولز يرفض السير على خطى منافسه

ينوي عملاق السوبرماركت Woolworths رفع اسعار الحليب بقيمة عشرة سنتات للتر والغاء بيع علب الحليب بقيمة دولار واحد لكل لتر وهو ما طالب به المزارعون منذ عام 2011.
وابتداءً من اليوم الثلاثاء سيبدأ Woolworths برفع اسعار الحليب لمساعدة المزارعين الذي عانوا من الجفاف العام الماضي ما يعني أن علبة الحليب (ليترين) ستكلّف 2.20$ والعلبة المحتوية على 3 ليتر ستكلف 3.30$.
هذا وقد قام متجر Woolworths العام الماضي بيبمنح المستهلك خيار شراء علب الحليب المخصصة لدعم المزارعين مع الحفاظ على علب الدولار للتر ولكن المتجر قرر اليوم رفع اسعار الحليب بشكل عام وتوحيد الأسعار.
جمعية المزارعين في ولاية NSW اعتبرت القرار انتصاراً للمزارعين وطالبت متاجر Coles and Aldi بالسير على خطى Woolworths .
أمّا بالنسبة لباقي المنتجات الغذائية الاساسية فاليكم أسعارها في أستراليا:
- كيس الخبز الأبيض المصنع لدى المتاجر المحلية Home Brand في كل من كولز وWoolworths 1.50$.
- علبة البيض المكونة من 12 بيضة (Caged eggs ( تكلّف 3.60$ في حين الـ (Free Range) تكلّف 3.80$ في Woolworths أمّا في كولز فالأسعار 3$ للـ (Caged eggs ( و 3.80$ للـ (Free Range) .
- كيلو السكر في الأبيض Home Brand في كولز و Woolworths 1$.
- 100 غرام من الأرز الأبيض Home Brand في كولز يكلّف 0.14$ وفي Woolworths 0.30$ للـ 100 غرام.
- كيلو لحمة البقر المفرومة في كلا المتجرين والمحتوية على 18% من الدهون 10$.
- كيلو الدجاج 9$ في كولز و 10$ في Woolworths .
- 100 ميليتر من زيت الزيتون في كلا المتجرين يكلّف 0.80$ .
*الأسعار المذكورة هي الاسعار الموجودة على مواقع المتاجر الكبرى يوم الثلاثاء 19/2/019
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