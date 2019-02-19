الأيتام والأسر المكفولين من المرحوم القاضي خالد حمود في غداء تكريمي

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وفاءً لعاطاءاته الكبيرة ومسيرته الخيرية الرائدة طيلة عقود، والتي شملت كفالات للأيتام والأسر بشكل دائم وفي مواسم الخير، أقيم غداء تكريمي للأيتام والأسر الفقيرة المكفولة منه لدى بيت الزكاة والخيرات، بحضور نجله الأستاذ محمود وأفراد من العائلة، وبمشاركة رئيس البيت د. محمد علي ضناوي والعميد المتقاعد فؤاد حسين آغا وعدد من أعضاء الهيئة العليا والمسؤولين في البيت.

تخلل الغداء تلاوة عطرة من القرآن الكريم من بعض الايتام، وكلمة ترجيبية من الأستاذ رفعت حولا مدير الأنشطة الخيرية، تلاها كلمة باسم البيت للعميد فؤاد حسين آغا عدد فيها بعض مآثر الفقيد وعطاءاته في السر ابتغاء وجه الله، والتي طالت الكثير من فقراء طرابلس ولبنان.

ثم ألقى الأستاذ كرامي شلق مدير بيت الزكاة والخيرات قصيدة رثى فيها الراحل داعياً الله أن يلهم أهله الصبر وأن يتابعوا مسيرته الفاضلة.

وختم نجل الفقيد الأستاذ محمود حمود بكلمة بدأها بالاستماع لمداخلات من الأسر المشاركة شاركهم فيها همومهم وأوضاعهم، ثم شكر للجميع حضورهم ومشاعرهم النبيلة طالباً من المكفولين الدعاء الدائم لوالده، واعداً باستمرار أسرته في السير على نهجه ورسالته الخيرية.

كما تخلل الحفل توزيع كتيب رثاء للفقيد تحت عنوان "المؤمن المرابط والقاضي النزيه والمحسن الصامت" بقلم الدكتور محمد عي ضناوي.