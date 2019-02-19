كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الفنزويلي يتأهب على الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال وزير الدفاع فلاديمير بادرينو، في بيان وإلى جانبه عدد من قيادات الجيش، إن "الجيش سيبقي على انتشاره وبحالة تأهب على طول الحدود لمواجهة أي خرق لسيادة الأراضي".
ووجه ترامب، الإثنين، تحذيراً شديد اللهجة للقادة العسكريين الفنزويليين بأنهم قد "يخسرون كل شيء" في حال رفضوا دعم المعارض غوايدو.
ورفض بادرينو تهديدات ترامب ووصفه بأنه رئيس "مغرور"، مشيرا إلى أن أي محاولات أجنبية المساعدة في تنصيب حكومة جديدة بالقوة، فإنهم سيضطرون للقيام بذلك "على جثثنا".
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