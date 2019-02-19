مدرسة في بني ملال تتحول إلى سوق للخضر.. والأباء يُلوحون بمقاطعة الدراسة- صور

تحولت جنبات والمدخل الرئيسي لمدرسة القاضي عياض ببني ملال إلى سوق عام لبيع الخضر والفواكه، ما أحدث فوضى كبيرة بسبب تواجد عدد كبير من الباعة المتجولين أمام المدرسة.

وخلق الوضع ازعاجا كبيرا لدى آباء وأولياء التلاميذ، وصرح أحدهم ”لليوم 24 ”، أنهم سيقاطعون الدراسة الأسبوع المقبل إن بقي الحال على ماهو عليه.

وأكد المتحدث ذاته، أن الوضعية التي تعيشها المدرسة كارثية جدا، باعتبار أن التلاميذ يجدون صعوبة في ولوج المدرسة، وغياب أجواء التمدرس والتحصيل العلمي داخلها بسبب الضوضاء.

وعبر مجموعة من الآباء وأولياء التلاميذ عن سخطهم من صمت المسؤولين بوزارة أمزازي، وكذلك السلطات المحلية أمام احتلال الملك العمومي.

وارتباطا بالموضوع صرح مصدر لـ ”اليوم 24 “ أن تحرير شارع الرباط من الباعة المتجولين، كان سببا رئيسيا في إغراق مدرسة القاضي عياض بالباعة المتجولين، وهو ما يضرب المدرسة العمومية في العمق.

وحسب المصدر نفسه، الذي أكد أن الباعة المتواجدون بجنبات المدرسة لم يستفيدوا من إدماجهم داخل الأسواق النموذجية المحدث مؤخرا، ما دفعهم إلى احتلال جنبات المدرسة في غياب حلول لهذه الفئة.