القدس - بواسطة محمد عز العرب - فرض فريق اتحاد أبناء مجد الكروم التعادل أمام ضيفه الأخوة كفر مندا بعدما افترقا بنتيجة هدف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الـ22 من دوري الدرجة الثانية بالمنطقة الشمالية "أ". وجرت أحداث المباراة على ملعب نحف البلدي، وسط حضور العشرات من المشجعين. وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الضيف من كفر مندا بهدف أحرزه اللاعب محمد أبو ريا بعد مرور نصف ساعة على بداية المباراة. وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 96 من الوقت بدل الضائع اقتنص اللاعب عبد الرحمن حمودة هدف التعادل لصالح الفريق المجدلاوي. وبهذا التعادل، رفع الأخوة كفر مندا رصيده من النقاط إلى 46 نقطة وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري، في حين أصبح برصيد اتحاد أبناء مجد الكروم 30 نقطة وهو يحتل المركز الخامس.

كانت هذه تفاصيل خبر الأخوة كفر مندا يقع بفخ التعادل أمام أبناء مجد الكروم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.