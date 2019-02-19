إداري أخاء الناصرة: خسرنا بسبب الأداء التحكيمي الضعيف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مني فريق أخاء الناصرة بخسارة بيتية مدوية على يد هبوعيل رمات غان بالنتيجة 3-4، ضمن أحداث الجولة الـ24 من دوري الدرجة الممتازة.

ويحتل الفريق النصراوي المركز الثاني عشر بترتيب لائحة الدرجة الممتازة برصيد 26 نقطة.



وبهذا الصدد، عقب إداري فريق أخاء الناصرة، أحمد الحلو، في حديث لـ"عرب 48" بعد انتهاء المباراة، بالقول إن "حكم المباراة كان ضعيفا جدا، ما أدى إلى التأثير علينا خلال مجريات اللعب".

وأضاف أن "فريقنا كان بإمكانه تحقيق الفوز على هبوعيل رمات غان، إلا أن أداء حكم المباراة وقراراته غير الصحيحة حالت دون ذلك وأدت إلى خسارتنا المباراة التي كان من الممكن أن نعود في نتيجتها".

وختم الحلو بالقول إن "أنظارنا الآن تتجه نحو المباراة المقبلة أمام هبوعيل بيتح تيكفا، ونحن نأمل أن نتمكن من تعويض الخسارة والعودة بالنقاط الثلاث".