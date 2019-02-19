بركان أميركي.. حممه من "القمامة"

في واقعة غريبة، ثار بركان، أو نبع مياه ساخنة خامد في متنزهات يلوستون الوطنية السياحية الأميركية، ولكن بدلا من أن يقذف حمما من اللافا، قذف "حمما" من المخلفات.
وبحسب المسؤولين والقائمين على متنزه يلوستون، فقد قذف البركان حمما من "الزبالة ومخلفات الإنسان" التي تراكمت على مدى 80 عاما، بحسب ما ذكرت صحيفة "إكسبرس".
وجاء الإعلان عن طبيعة الحمم ليثير خجل الزائرين دون أن يثير حيرة العلماء والمعنيين، الذين كانوا قد شهدوا أحداثا مشابهة سابقا.
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