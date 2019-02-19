شرطة الاحتلال تقتحم الأقصى وتعتدي بالضرب على المصلين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، المسجد الأقصى واعتقلت عددا من المصلين وأصابت آخرين بعد الاعتداء عليهم بالضرب.

وأدى عشرات المصلين صلاة العشاء على مقربة من باب الرحمة في الناحية الشرقية من المسجد الأقصى قبل أن تقتحم قوات كبيرة من الشرطة المنطقة وتلاحق المصلين.

وقال شهود عيان لـ"العين الإخبارية" إن الشرطة الإسرائيلية اعتدت على المصلين بالضرب ولاحقتهم في باحات المسجد واعتقلت عددا غير محدد من المصلين.

وبالتزامن مع الاقتحام أغلقت الشرطة أبواب المسجد الأقصى، فيما تجمع عشرات الفلسطينيين خارج الأبواب مرددين صيحات "الله أكبر" و"الأقصى لا يُهان".







وتولت طواقم طبية تقديم الإسعافات الأولية للمصلين المصابين، كما دفع الاحتلال بالمزيد من قواته إلى أزقة البلدة القديمة في مدينة القدس وسط حالة شديدة من التوتر.



ويحتج المصلون على استمرار إغلاق قوات الاحتلال باب الرحمة منذ عام 2003، مطالبين بإعادة فتحه، كما يخشى المصلون من وجود مخططات إسرائيلية تحاك ضد المكان الذي يعد من مصليات المسجد.