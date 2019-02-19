الان تتابع لحظات مروعة.. لقطات من تفجير الإرهابي نفسه في وسط القاهرة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أظهر فيديو مصور بكاميرا مراقبة لحظات مروعة أثناء تفجير إرهابي عبوة ناسفة بنفسه وسط العاصمة المصرية القاهرة، مساء الاثنين، ما أدى إلى مقتله إضافة إلى شرطيين كانا يحاولان إلقاء القبض عليه.

وكشفت مقطع الفيديو الذي تداوله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رجال الأمن يحاولون الإمساك بالإرهابي الذي خرج من منزل في أحد الشوارع الشعبية بمنطقة الدرب الأحمر وسط العاصمة المصرية، ولحظة إداركه لهم فجر نفسه.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية أن المطلوب، ويدعى الحسن عبد الله (37 عاما)، كان ملاحقا بشبهة زرع عبوة ناسفة قرب مسجد في الجيزة الأسبوع الماضي.

وقالت الوزارة في بيان إن الانفجار الذي وقع على مقربة من مسجد الأزهر أسفر “عن مصرع الإرهابي واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطني وأمين شرطة من مباحث القاهرة وإصابة ضابطين، أحدهما من الأمن الوطني والآخر من مباحث القاهرة وأحد ضباط الأمن العام”.

وأوضح البيان أن قوات الأمن المصرية حددت مكان وجود المطلوب في حارة الدرديري في حي الدرب الأحمر، حيث يقع الأزهر “فقامت بمحاصرته، وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته”.

وبحسب البيان فإن الإرهابي كان ملاحقا بشبهة “ارتكابه واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمني (وحدة أمنية) أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الماضية”، في هجوم نجحت قوات الأمن يومها في إحباطه من خلال تفكيك هذه العبوة.

وشهدت مصر خلال السنوات الأخيرة هجمات نفذتها جماعات متشددة واستهدفت بصورة أساسية الجيش والشرطة، وأسفرت عن مقتل المئات من عناصر الأمن.