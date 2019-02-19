شكرا لقرائتكم خبر عن " محلية النواب": رصدنا فوضى بتوصيل المرافق وسنناقشها مع الوزراء المختصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه سيتم مناقشة إشكاليات وفوضى، توصيل المرافق"كهرباء- مياه – غاز- صرف صحي"، في اجتماع للجنة سيتم تحديده لاحقا، بحضور وزراء الكهرباء والإسكان والبترول ، وذلك بعدما تم رصد هذه الفوضى خلال مناقشات اللجنة بمختلف طلبات الإحاطة المقدمة من نواب البرلمان من عدد من محافظات الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، إبان مناقشة عدد من طلبات الإحاطة عن محافظة الشرقية، مؤكدا علي أن اللجنة علي مدي فترات ماضية رصدت إشكاليات وفوضي كبيرة من عدم التنسيق بين الجهات المختصة حول توصيل المرافق، حيث يتم رصف الطريق، ويتم الحفر فيه بعد مدد زمنية قصيرة، وهذا أمر يؤكد عدم التنسيق ، مؤكدا علي ضرورة أن يتم دراسة ومناقشة هذا الملف مع الوزراء المختصين، وأن يكون علي طاولة النقاش للجميع من أجل ضبطها.

فى السياق ذاته أكد السجينيى، علي أن التحديات الخاصة بالطرق الداخلية صعبة جدا، بخلاف ما يحدث من جهود كبيرة بالطرق الكبري والرئيسية بمختلف أنحاء الجمهورية.

واتفق معه النائب علي عتمان، عضو لجنة الإدارة المحلية، مؤكدا علي أن اللجنة رصدت هذه الإشكاليات علي مستوي طلبات الإحاطة التى تمت مناقشتها، ومن ثم يجب التحذير بشأنها ومواجهة إشكالياتها علي أرض الواقع، لأن إهدار الأموال يتم بسبب عدم التنسيق بين الأجهزة المختصة.

وأكد عتمان:" يتم رصف الطريق اليوم وبعدها بشهور بل أيام تبدأ أعمال توصيل مرافق أخري والحفر من جديد فى الطريق"، مطالبا بضرورة أن يحضر وزراء الكهرباء والإسكان والتنمية المحلية والبترول لمناقشة هذا الملف علي أرض الواقع.