خطيبة خاشقجي تزور البرلمان الأوروبي وتدعوه لفرض عقوبات على السعودية

طالبت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده باسطنبول، إنها زارت البرلمان الأوروبي، وحثته على القيام بـ "وظيفته الإنسانية". وأعربت جنكيز، في تصريح داخل مقر البرلمان الأوروبي، في بروكسل، برفقة رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي بيير أنطونيو بانزيري، عن أملها في أن تكون زيارتها إلى بروكسل، وسيلة لفرض عقوبات على السعودية.
وأشارت الى ان "أنا هنا لحث البرلمان الأوروبي، على القيام بواجبه الإنساني، لست هنا من أجل جمال فقط، بل من أجل قيمه والقضايا التي كان يدافع عنها".
من جانبه، أعلن بانزيري، إن البرلمان الأوروبي، مصمّم على كشف ملابسات اغتيال خاشقجي، وأضاف أنه من مؤيدي تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في مقتله، مؤكدا أن البرلمان الأوروبي لن يسمح بالتستر على تلك الجريمة.
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