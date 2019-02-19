جهانغيري: من حاولوا التخويف من ايران في وارسو افتضح امرهم

اعلن النائب الاول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري ان "مؤتمر وارسو الذي عقد برعاية اميركا والكيان الاسرائيلي والسعودية عمل على التخويف من ايران"، مشيراً إلى أن "من حاولوا التخويف من ايران افتضح امرهم بفضل الله ".
واعتبر أن "النهوض بمستوى الاستقلال والاقتدار الوطني في مواجهة القضايا العالمية والاقليمية بانها واحدة من القضايا الاساسية للبلاد"، مشيراً إلى أن "مؤتمر وارسو عقد في وقت حاول فيه البعض بدعم من الكيان الاسرائيلي واميركا والسعودية تخويف الاخرين من ايران ونفذوا مخططهم على مراحل ولكنهم واجهوا الفشل وانكشف امرهم ولكنه علينا ان نعلم كيف نواجه مثل هذه القضايا بشكل مقتدر".
واشار الى "وقوع بعض الحروب في المنطقة مثل العراق وافغانستان ومن قبل الولايات المتحدة الاميركي وتم عقب ذلك ايجاد الجماعات الارهابية"، لافتاً إلى أن "الورقة الرابحة في كل هذه الاحداث كانت من نصيب ايران وان اميركا وبذريعة محاربة القاعدة وطالبان غزت افغانستان ولكن في النهاية بقي اصدقاء الثورة1الاسلامية في الساحة وكان الامر كذلك في سوريا ايضا ".
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