خارجية الهند طالبت باكستان باتخاذ إجراء موثوق وواضح ضد المتورطين بهجوم كشمير

طالبت وزارة الخارجية ​الهند​ية، ​باكستان​ بـ"التوقّف عن تضليل ​المجتمع الدولي​ واتخاذ إجراء موثوق وواضح ضدّ المتورّطين في هجوم بولواما الإرهابي، وضدّ الهجمات الإرهابية و​الجماعات الإرهابية​ الّتي تنشط في مناطق تحت سيطرتها"، وذلك بعد اعتداء انتحاري في ​كشمير​، مع رفضها لعرض رئيس الوزراء الباكستاني ​عمران خان​ تقديم المساعدة في التحقيق في الاعتداء.

ولفتت في بيان، إلى أنّ "خان لم يدن هذا الفعل الشنيع ولم يقدّم التعازي للعائلات المفجوعة"، مركّزةً على أنّ "خان عرض التحقيق في المسألة إذا قدمت الهند دليلًا. إنّها لحجة واهية".

وكان قد زاد التوتر بين البلدين المجاورين بعد هجوم الخميس الماضي، تبنّته جماعة تنشط في باكستان، وأدّى إلى مقتل 41 عسكريًّا هنديًّا على الأقل.