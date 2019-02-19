الخارجية الفرنسية: ملتزمون بالاتفاق النووي

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية "التزام فرنسا بالاتفاق النووي مع ايران"، مشيرةً إلى أن "فرنسا تتعهد بتنفيذ الاتفاق النووي احتراماً للاتفاقات الدولية والأمن العالمي كما ورد في تغريدة للسفارة الفرنسية بطهران".
ولفتت إلى أن "مادامت ايران ملتزمة بتعهداتها النووية فإن فرنسا تواصل دعمها للاتفاق الذي حاز على تأييد مجلس الامن الدولي وفق قرار 2231 الصادر بالاجماع"، مشيرةً إلى أن "هذا البلد مع شريكيه الاوروبيين يدعمان اسلوبا في إطار طويل الأمد يرتبط بالاتفاق النووي الايراني".
وأشارت الى إن "الخطوة التي تم تنفيذها مع الشركاء الاوروبيين لاسيما المانيا وبريطانيا تركزت على آلية دعم التبادل التجاري بهدف تسهيل هذه العملية القانونية مع ايران وفق إطار وقوانين الاتحاد الاوروبي وقرار مجلس الأمن 2231 الصادر في عام 2015".
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