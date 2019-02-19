الشرطة الفرنسية تعلن عن قتل المعتدي بسلاح أبيض في مرسيليا

أفادت مصادر في الشرطة الفرنسية، أن الشخص الذي أصاب اثنين من المارة بسلاح أبيض بعد ظهر اليوم في وسط مرسيليا (جنوب شرق فرنسا) تمكّنت الشرطة من قتله.
وذكرت النيابة العامة في باريس لوكالة فرانس برس ان " الوضع لا يزال قيد التقييم من قبل فرع مكافحة الارهاب قي نيابة باريس، بالتنسيق مع النيابة العامة في مرسيليا".
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