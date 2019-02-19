الشرطة الفرنسية تعلن عن قتل المعتدي بسلاح أبيض في مرسيليا

أفادت مصادر في ​الشرطة الفرنسية​، أن الشخص الذي أصاب اثنين من المارة بسلاح أبيض بعد ظهر اليوم في وسط ​مرسيليا​ (جنوب شرق فرنسا) تمكّنت الشرطة من قتله.

وذكرت ​النيابة العامة​ في ​باريس​ لوكالة فرانس برس ان " الوضع لا يزال قيد التقييم من قبل فرع ​مكافحة الارهاب​ قي نيابة باريس، بالتنسيق مع النيابة العامة في مرسيليا".