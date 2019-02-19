الغريب: زيارتي الى سوريا استطلاعية وتمت بعلم المعنيين

أكد وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب انه "لا يمكن حل ملف النازحين دون التواصل المباشر مع الدولة السورية"، مشيرا الى ان "توقيت الزيارة الى سوريا هو مجرد تفصيل".
وفي حديث تلفزيوني أوضح الغريب انه "قلنا منذ البداية لن نزور سوريا في السر والزيارة طبيعية واستطلاعية وتمت بعلم المعنيين ولم نقوم بخطأ حتى نبرره"، مشددا على ان "رئيس الحكومة سعد الحريري يقارب الموضوع بطريقة ايجابية ويأخذ مصلحة لبنان بعين الاعتبار".
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