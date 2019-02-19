حاكم دبي ورئيس مجلس الشورى السعودي شددا على تطوير العلاقات الثنائية الراسخة

التقى نائب رئيس ​الإمارات​ حاكم دبي الشيخ ​محمد بن راشد آل مكتوم​، في دبي، رئيس مجلس الشورى في ​السعودية​ الشيخ عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ، الّذي نقل إليه تحيات ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتمنّياتهما له دوام السعادة والصحة.

وأوضحت وكالة أنباء الإمارات "وام"، أنّ "الجانبين تباحثا بمجمل العلاقات الأخوية الراسخة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتمّ التأكيد على تطوير هذه العلاقات بما فيه مصلحة الجانبين وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة".

ولفتت إلى أنّ "حاكم دبي أكّد على دور مجالس النواب والشورى في دول المنطقة والعالم في تعزيز التقارب بين الشعوب، كونها تمثّل مختلف شرائح مجتمعاتها الّتي تعتبرها لسان حالها في إيصال آمالها وإحتياجاتها في العيش الكريم والتنمية إلى قياداتها وحكوماتها، من أجل العمل والتعاون بينها وممثّلي الشعب لتحقيق الأهداف الوطنية الّتي يتطلّع لها الجميع".