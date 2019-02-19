نقيب الصيادلة: كل الخطوات التي حصلت لتخفيض اسعار الادوية يجب أن يستكمل

لفت نقيب الصيادلة في لبنان غسان الامين إلى أن "الدولة اللبنانية تأتي بالأدوية "الجنريك" أي الادوية البديلة عن الادوية التجارية بسعر أرخص من مصادر معترف بها ومرجعية معروفة"، موضحاً أنه "يحق للصيدلي وصف دواء "الجنريك" للمواطن عليه أن يمارس دوره الانساني بتخفيض الفاتورة عبر اخبار المريض أن الطبيب وصع له دواء تجاري يمكن اسبداله بدواء جنريك أقل كلفة".
وفي حديث تلفزيوني، أشار الامين إلى أن "الوضع المعيشي صعب بالنسبة لوضع المواطن اللبناني"، مؤكداً أن "كل الخطوات التي حصلت لتخفيض لاسعار الادوية يجب أن يستكمل".
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