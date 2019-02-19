موقع هندي ينشر صورًا لمقر إقامة "بن سلمان" الفاخر في نيودلهي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

وصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى نيودلهي العاصمة الهندية، بعد زيارة استمرت يومين إلى باكستان.

وقبيل وصول الأمير السعودي إلى دلهي، نشر موقع هندي (نيوز 218) صورًا، قال إنها لجناح فاخر في أحد فروع فنادق (ITC) ثاني أكبر سلسلة فنادق هندية، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وتحت عنوان "نظرة خاطفة داخل جناح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الفاخر"، قال الموقع الهندي، إن أمراء السعودية لهم طريقتهم الخاصة في السفر.

وكان موقع "بيزنس إنسايدر" ذكر في أبريل الماضي، أن ولي العهد السعودي حجز هو وحاشيته، فندق "فور سيزون" بالكامل بمدينة "بيفرلي هيلز" الأمريكية، خلال زيارته لوادي السيليكون.

وبلغت تكلفة حجز "بن سلمان" لـ 285 حجرة و100 جناح بالفندق، 171 ألف دولار في الليلة الواحدة على الأقل.