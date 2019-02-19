لقطات جديدة في "انفجار الدرب الأحمر" وثأر الداخلية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – فتحي سليمان:

يترجل الإرهابي بحثًا عن فريسة تشبع غريزة القتل لديه، بعد أن فشل مخططه في استهداف قول أمني بمحيط مسجد الاستقامة بالجيزة، وبينما اعتاد التخفي وراء كمامته، كان رجال الشرطة يعملون عن إماطة اللثام عن ملامحه التي خبأها حتى يتعذر التعرف عليه.

دقة ويقظة الأجهزة الأمنية ورصدها لخطوط سير العنصر الإرهابي قادتهم إلى وكر اختبائه بحارة الدرديري في الدرب الأحمر، فتوجهت مأمورية أمنية لمحاولته وضبطه، إلا أنه حال محاصرته ومحاولة السيطرة عليه، فجر أحد العبوات الناسفة التي كانت بحوزته ليسقط الإرهابي قتيلًا ليرحل للجحيم اشلاء.

وأنقذ رجال الأمن منطقة الدرب الأحمر من كارثة، بتصديهم للإرهابي ومحاصرته، مما أسفر عن استشهاد ضابط بقطاع الأمن الوطني، وأميني شرطة بأمن القاهرة، والأمن الوطني، وإصابة آخرين.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها، أن جهود الوزارة للبحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمني أمام مسجد الاستقامة في محافظة الجيزة عقب صلاة الجمعة الماضي، فقد أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكانه بحارة الدرديري في الدرب الأحمر".

وأضافت الوزارة أن قوات الأمن حاصرت الإرهابي وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته مما أسفر عن مصرع الإرهابي واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطني وأمين شرطة من مباحث القاهرة، وإصابة ضابطين اثنين أحدهما من الأمن الوطني والآخر من مباحث القاهرة، وأحد ضباط الأمن العام". فيما ارتقى ضابط الأمن الوطني شهيدا في وقت لاحق اليوم متأثرا بإصابته، ليرتفع عدد الشهداء إلى 3.

وأمر النائب العام المستشار نبيل صادق، أمس الإثنين، بتشكيل فريق من النيابة العامة، وفتح تحقيق عاجل في حادث انفجار الأزهر.

وتقدم اللواء محمود توفيق وزير الداخلية والفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جنازة شهيد الواجب المقدم رامي أحمد هلال الضابط بقطاع الأمن الوطني الذي استشهد أمس الاثنين حال مشاركته بمأمورية ضبط العنصر الإرهابي الذي فجر نفسه بمنطقة الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة.

وتم أداء صلاة الجنازة بمسجد أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة في حضور عدد من قيادات وضباط وزارة الداخلية والقوات المسلحة.

كما شُيعت اليوم جنازة شهيدي الواجب أمين الشرطة محمد خالد من قوة قطاع الأمن الوطني، وأمين الشرطة محمود محمد أبو اليزيد، من قوة مديرية أمن القاهرة بمحل إقامتيهما بمحافظتي الجيزة والشرقية، واللذان استشهدا في ذات المأمورية، وذلك بحضور محافظي الجيزة والشرقية ومديري الأمن وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظتين.