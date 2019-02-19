محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – فتحي سليمان: فى جنازة عسكرية مهيبة، تقدم االلواء محمود توفيق وزير الداخلية والفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جنازة شهيد الواجب المقدم رامي أحمد هلال الضابط بقطاع الأمن الوطني الذي استشهد أمس الاثنين حال مشاركته بمأمورية ضبط العنصر الإرهابي الذي فجر نفسه بمنطقة الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة. وتم أداء صلاة الجنازة بمسجد أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة في حضور عدد من قيادات وضباط وزارة الداخلية والقوات المسلحة. كما شُيعت اليوم الجنازة العسكرية لشهيدي الواجب أمين الشرطة محمد خالد من قوة قطاع الأمن الوطني، وأمين الشرطة محمود محمد أبو اليزيد، من قوة مديرية أمن القاهرة بمحل إقامتيهما بمحافظتي الجيزة والشرقية، واللذان استشهدا في ذات المأمورية، وذلك بحضور محافظي الجيزة والشرقية ومديري الأمن وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظتين.

كانت هذه تفاصيل خبر وداع يليق ببطل.. وزير الداخلية يتقدم جنازة "شهيد الدرب الأحمر" (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.