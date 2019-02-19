إصابة شخص في تبادل إطلاق نار بمدينة مرسيليا الفرنسية

إطلاق نار

وكالات

قالت وسائل إعلام فرنسية، مساء الثلاثاء، إن شخصا أصيب إثر إطلاق نار بمنطقة كانبيار في مدينة مرسيليا جنوب فرنسا، بالقرب من مركز للشرطة، مضيفة أن قوات

الأمن أطلقت الرصاص على شخص، إثر طعنه 4 من المارة بالمنطقة المذكورة.

وأشارت وسائل الإعلام الفرنسية إلى أن تحقيقا فتح

في الغرض لمعرفة الأسباب الكامنة وراء الهجوم.

إلى ذلك، نشرت الشرطة الفرنسية تغريدة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، حذرت فيها المواطنين من الاقتراب من منطقة كانبيار، طالبة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عدم نشر أخبار زائفة.