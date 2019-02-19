- 1/2
- 2/2
قالت وسائل إعلام فرنسية، مساء الثلاثاء، إن شخصا أصيب إثر إطلاق نار بمنطقة كانبيار في مدينة مرسيليا جنوب فرنسا، بالقرب من مركز للشرطة، مضيفة أن قواتالأمن أطلقت الرصاص على شخص، إثر طعنه 4 من المارة بالمنطقة المذكورة.
وأشارت وسائل الإعلام الفرنسية إلى أن تحقيقا فتح
إلى ذلك، نشرت الشرطة الفرنسية تغريدة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، حذرت فيها المواطنين من الاقتراب من منطقة كانبيار، طالبة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عدم نشر أخبار زائفة.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة شخص في تبادل إطلاق نار بمدينة مرسيليا الفرنسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.