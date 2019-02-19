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اعتقالات وإصابات خلال مواجهات في الأقصى

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتقالات وإصابات خلال مواجهات في الأقصى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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أعلنت مصادر طبية فلسطينية أن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بعد هجوم قوات الاحتلال على المصلين عند باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك.
وقالت مصادر محلية في المدينة أن قوات الاحتلال هاجمت المصلين بعد انتهاء صلاة العشاء عند باب الرحمة الذي قامت قوات الاحتلال بإغلاقه قبل أيام ما أدى إلى إصابة عدد منهم واعتقال نحو 15 آخرين.
وأضافت أن قوات كبيرة من جيش وشرطة الاحتلال هاجمت المصلين بعد قيام الشبان بإزالة الباب والأقفال الحديدية للمرة الثانية خلال يومين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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