كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا..إصابة شخصين بجروح في مرسيليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت الشرطة وجهاز الإطفاء البحري، أن رجلاً أصاب بعد ظهر اليوم الثلاثاء، اثنين من المارة بالسلاح الأبيض في وسط مرسيليا في جنوب فرنسا، قبل أن يُقتل برصاص الشرطة.

وأعلنت الشرطة، أن حياة الشخصين من المارة ليست في خطر، موضحة أن المعتدي شهر سلاحاً لدى وصول عناصر الشرطة إلى المكان فأطلقوا النار عليه ما أدى إلى مقتله.

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