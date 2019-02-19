كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوفد الإعلامي لحركة فتح بالقاهرة يزور "الخليج 365" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار وفد المكتب الإعلامي لحركة فتح بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أيمن إبراهيم الرقب استاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، وكلاً من الدكتور ماهر صافي المحلل السياسي، والدكتور حسام عبدالرحمن المحلل السياسي، والدكتور أحمد الغول الكاتب الصحفي واستاذ القانون، وسليم رياض الباحث في الشأن الفلسطيني.

واستقبل الدكتور مصطفي ثابت رئيس تحرير موقع جريدة الخليج 365، وأحمد الليموني مدير التحرير، وعمرو سمير رئيس قسم الخارجي، ومنال لاشين رئيس تحرير الإصدار الورقي، وعدد من الزملاء.

وناقش الوفد، آخر التطورات علي الساحة الفلسطينية، ونقاط الخلاف بين حركة الجهاد الإسلامي وفتح.