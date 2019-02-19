كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نادي الأسير الفلسطيني يدعو لتصعيد قضية الأسرى أمام المحاكم الدولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، إنه مطلوب من الحركة الوطنية الفلسطينية أن تتخذ مجموعة من الإجراءات، ومن بينها عدم استلام أية أموال عبر الاحتلال إذا كانت منقوصة، ورأى أن تفاقم الأزمات أحيانا قد يساعد في حلها بسرعة.

وأضاف فارس في تصريحات لمراسل فضائية الغد، أنه يجب إغلاق السوق الفلسطيني أمام كل السلع الإسرائيلية بلا أي استثناء، ودعوة الناس للخروج إلى الشوارع والاحتكاك بالاحتلال في مسيرات ومظاهرات إلى أن يتراجع هذا الاحتلال، لافتا إلى أن تلك الإجراءات هي مؤقتة، مطالباً بالتوجه للأمم المتحدة ولمحكمة الجنايات الدولية والرباعية الدولية، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني ليس أعزلاً من أسلحته ولديه الكثير منها.