إصابة شخصين بجروح بالسلاح الابيض في مرسيليا

اسماء السيد - مرسيليا: أفادت الشرطة وجهاز الإطفاء البحري أن رجلا أصاب بعد ظهر الثلاثاء اثنين من المارة بالسلاح الابيض في وسط مرسيليا في جنوب فرنسا، قبل ان يصاب بدوره برصاص الشرطة.

وأعلنت الشرطة أن حياة الشخصين من المارة ليست في خطر، كما أوصحت أن المعتدي شهر سلاحا لدى وصول عناصر الشرطة الى المكان فأطلقوا النار عليه وأصيب بجروح خطرة.