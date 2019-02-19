الجيش الفنزويلي "في حالة تأهب" لمواجهة أي خرق لحدود البلاد

اسماء السيد - كراكاس: أعلن الجيش الفنزويلي الثلاثاء أنه "في حالة تأهب" استعدادا لمواجهة أي خرق لحدود البلاد، وكرر تأكيد ولائه "الذي لا يتزعزع" للرئيس نيكولا مادورو، بعد التهديدات الاخيرة للرئيس الاميركي دونالد ترمب.
وقال وزير الدفاع فلاديمير بادرينو "إن الجيش سيبقي على انتشاره وبحالة تأهب على طول الحدود (...) لمواجهة أي خرق لسيادة الاراضي"، مجددا التاكيد أن الجيش يدين ب"الطاعة والخضوع والولاء الذي لا يتزعزع" للرئيس مادورو.
وكان الرئيس الاميركي اعلن أن القادة العسكريين في فنزويلا "سيخسرون كل شيء" في حال رفضوا الانضمام الى المعارض خوان غوايدو.
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