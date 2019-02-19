ابنة "حلاوتهم" مصابة الدرب الأحمر: لقيتها مغمى عليها وجنبها كف يد مقطوع

كتب- نانيس البيلي: روت شيرين عادل، ابنة حلاوتهم زينهم المصابة في حادث تفجير الدرب الأحمر، شهادتها حول اللحظات الأولى لما بعد التفجير الذي وقع مساء أمس الاثنين، وقالت لـ"مصراوي" إنها هرعت للبحث عن والدتها بعد تلقي إحدى الجارات اتصالا يفيد بإصابتها، مضيفة: "لقيتها مغمى عليها، وجنبها كف يد مقطوع افتكرتها إيدها".

كانت حلاوتهم وهي سيدة أربيعنية، تقيم بالعقار الأول بـ"زقاق غزال"، بمنطقة الكحككيين بالدرب الأحمر، ظهرت في مقطع فيديو للحظة التفجير، وهي تمر بجوار الإرهابي حاملة أكياس بها طعام، قبل أن يفجر نفسه بعد محاصرته من قبل أميني...

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