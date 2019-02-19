اجتماع لنقابتي الصحافة والمحررين واتفاق على تشكيل لجنة مشتركة للبحث في المشاكل

عقد مجلسا نقابتي الصحافة والمحررين اجتماعا في ​نقابة الصحافة​، في حضور النقيبين ​عوني الكعكي​ و​جوزيف القصيفي​ واعضاء المجلسين، استكمل في خلاله البحث في الموضوعات التي كانت عرضت في لقاء النقابتين سابقا في مقر ​نقابة المحررين​.

واستهل النقيب الكعكي الاجتماع بكلمة ترحيب، اكد فيها "ضرورة تشريع قوانين لتوحيد الجسم الاعلامي من صحافة ورقية وصحافة الكترونية وتلفزيون واذاعة الخ..."، مشيراً الى أنه "لا بد من التجدد والعمل من اجل صيانة ​الصحافة الورقية​ التي تواجه معاناة كبيرة يتحتم البحث عن حلول لها".

وبدوره أكد النقيب القصيفي "الدور البارز والاساس للصحافة في تشكيل هوية ​لبنان​ القائمة على الحرية والكرامة"، دعيا الى "لجنة تنسيق مشتركة بين النقابتين".

وتعاقب الصحافيون من اعضاء مجلسي النقابتين عارضين افكارا ومقترحات وقواعد للعمل المشترك، وقر الرأي على الآتي:

1- "تشكيل لجنة مشتركة من النقابتين مهمتها البحث في المشاكل واعداد ورقة عمل مشتركة تعرض على اجتماع لمجلسي النقابتين".

2- عقد مؤتمر عام اعلامي يشارك فيه مهنيون ومثقفون ومفكرون ينتهي بورقة عمل تكون مفصلا في الوضع الصحافي الاعلامي ما قبلها وما بعدها.

3- اعداد مشروع قانون او اكثر لتنظيم المهنة الاعلامية وصيانة حقوق الصحافيين والاعلاميين.

4- اتفق على عقد الاجتماع الثالث يوم الخميس الواقع فيه ​14 آذار​ المقبل لاستكمال البحث".