الحريري استقبل بطل العالم في الـkickboxing الطفل صائب الهاني

استقبل رئيس الحكومة سعد الحريري مدير الأخبار في تلفزيون لبنان صائب دياب مع حفيده بطل لبنان والعالم في الكيكبوكسينغ (Kickboxing-Light Contact) صائب الهاني وعائلته ومدربه رئيس نادي بونزاي الدولي ومدرب منتخب الاتحاد أحمد ماجد ورئيس اتحاد اللعبة عبد الرحمن الريس ونائبه محمد زهران والسيد حسام زبيبو.
وخلال اللقاء، قدم البطل الهاني ميدالية البطولة العالمية المذهبة إلى الحريري الذي أثنى على نيله البطولة، وتمنى له المثابرة في التدريب لفوزه بطولة العالم للمرة الثالثة.من جهته، قدم الريس إلى الحريري درع الاتحاد شاكرا إياه على اهتمامه بالرياضة والأجيال الصاعدة.
يذكر أن الهاني فاز في البطولة الدولية لـ "الكيك بوكسينغ" في ايرلندا بين 25 دولة اجنبية ولبنان هو البلد العربي الذي شارك فيها.
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