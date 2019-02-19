الجيش: توقيف مواطن في محلة طريق المطار لإقدامه على الإتجار بالمخدرات وترويجها

أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "بتاريخه، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في محلة طريق المطار - بعبدا، المواطن ربيع محمد مرعي سلطان، لإقدامه على الإتجار بمادة المخدرات وترويجها، وضبطت بحوزته كمية مختلفة منها، بالإضافة إلى مبلغ من المال".
وأوضحت في بيان، أنّ "التحقيقات قد بوشرت بإشراف القضاء المختص".
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