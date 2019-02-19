 مصلحة الليطاني: وزير البيئة اقفل كافة المحافر والكسارات في جبال العيشية

أعلنت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ أنها "وجهت كتابا الى ​مجلس الانماء والاعمار​ طلبت بموجبه من المجلس ايداعها أسباب تأخر مجلس الانماء والاعمار في تنفيذ المشاريع المتعلقة ب​الصرف الصحي​ خلال المهل القانونية والمهل الواردة في كتاب المجلس رقم 1/4315 تاريخ 27/9/2018 المتضمن ملخصا عن سير اعمال المشاريع المكلف جانب مجلس الإنماء والاعمار بتنفيذها ضمن منطقة حوض نهر الليطاني من النبع الى المصب. وأرفقت المصلحة كتابها بجدول مقارن بين المهل الواردة في كتاب المجلس وواقع المشاريع على ارض الواقع يظهر تأخر التنفيذ".

وأشار البيان الى أن "وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ أصدر قرارا بإيقاف كافة المحافر والكسارات في جبال ​العيشية​ (العقارين 1115 و1117 من منطقة العيشية العقارية) بناء على الشكوى المقدمة من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني".