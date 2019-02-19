أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أنها "وجهت كتابا الى مجلس الانماء والاعمار طلبت بموجبه من المجلس ايداعها أسباب تأخر مجلس الانماء والاعمار في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالصرف الصحي خلال المهل القانونية والمهل الواردة في كتاب المجلس رقم 1/4315 تاريخ 27/9/2018 المتضمن ملخصا عن سير اعمال المشاريع المكلف جانب مجلس الإنماء والاعمار بتنفيذها ضمن منطقة حوض نهر الليطاني من النبع الى المصب. وأرفقت المصلحة كتابها بجدول مقارن بين المهل الواردة في كتاب المجلس وواقع المشاريع على ارض الواقع يظهر تأخر التنفيذ".
وأشار البيان الى أن "وزير البيئة فادي جريصاتي أصدر قرارا بإيقاف كافة المحافر والكسارات في جبال العيشية (العقارين 1115 و1117 من منطقة العيشية العقارية) بناء على الشكوى المقدمة من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني".
كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة الليطاني: وزير البيئة اقفل كافة المحافر والكسارات في جبال العيشية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.