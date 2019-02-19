هاجم السفير الفنزويلي لدى الجزائر خوسي دوخيسوس روخو ريس، المغرب على "مواقفه الداعمة لزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو الذي نصّب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد مؤخرا"، مشيراً إلى أنه "يبدو جليا أن المغرب يريد أن يتحصل على مزايا مصلحية ومناسباتية من هذا الصراع".
ولفت إلى أن "وضع المغرب لا يسمح له بالتكلم عن ماهية الديمقراطية في فنزويلا وأميركا اللاتينية لأنه يعرف جيدا الموقف الثابت لتشافيز ومادورو تجاه قضية الصحراء"، مشيراً إلى أن "المغرب يريد استغلال موقف خوان غوايدو الذي يريد أن يتحصل على دعم أي طرف مهما كان".
وأشار إلى أنه "يجب أن نفكر جليا في ما يحدث لنا وما يحدث لبلدان أخرى في إطار الهيمنة الإمبريالية، لأن المحاولة الانقلابية ضد فنزويلا هي محاولة من الولايات المتحدة لنهب ثرواتها"، مؤكداً أن "الهدف لا يقتصر فقط في الاستحواذ على الثروات الفنزويلية، بل فيه محاولة للقضاء على المواقف الثابتة لفنزويلا المدافعة عن البلدان التي تعاني الاستعمار"، لافتا إلى أن "تشافيز عندما وصل إلى الحكم تبنى سياسة خارجية مستقلة لفنزويلا، وما لا تريد أن تفهمه الولايات المتحدة هو أن فنزويلا 1989 ليست فنزويلا 2019".
كانت هذه تفاصيل خبر السفير الفنزويلي لدى الجزائر: لا يحق للمغرب الحديث عن الديمقراطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.