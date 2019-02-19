أكّد وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو، ردًّا على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنّ "الجيش الفنزيولي سيبقي على انتشاره وبحالة تأهب على طول الحدود، لمواجهة أي خرق لسيادة الأراضي"، مشدّدًا على أنّ "الجيش يدين بالطاعة والخضوع والولاء الّذي لا يتزعزع للرئيس الفنزيولي نيكولاس مادورو.
وكان ترامب قد أعلن أنّ القادة العسكريين في فنزويلا سيخسرون كلّ شيء، في حال رفضوا الانضمام إلى المعارض خوان غوايدو. ولفت إلى أنّ "أكثر من 50 دولة تعترف بالحكومة الانتقالية في فنزويلا". وأكّد أنّ "مادورو منع دخول المساعدات إلى بلاده وترك شعبه يتضور جوعًا"، مركّزًا على أنّ "مادورو دمية بيد كوبا وليس بطلًا في فنزويلا".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير دفاع فنزويلا: الجيش يدين بالولاء المطلق لمادورو وجاهز لمواجهة أي خرق للحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.