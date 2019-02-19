وزير دفاع فنزويلا: الجيش يدين بالولاء المطلق لمادورو وجاهز لمواجهة أي خرق للحدود

أكّد وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو، ردًّا على الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، أنّ "الجيش الفنزيولي سيبقي على انتشاره وبحالة تأهب على طول الحدود، لمواجهة أي خرق لسيادة الأراضي"، مشدّدًا على أنّ "الجيش يدين بالطاعة والخضوع والولاء الّذي لا يتزعزع للرئيس الفنزيولي ​نيكولاس مادورو​.

وكان ترامب قد أعلن أنّ القادة العسكريين في ​فنزويلا​ سيخسرون كلّ شيء، في حال رفضوا الانضمام إلى المعارض ​خوان غوايدو​. ولفت إلى أنّ "أكثر من 50 دولة تعترف بالحكومة​ الانتقالية في ​فنزويلا​". وأكّد أنّ "مادورو​ منع دخول المساعدات إلى بلاده وترك شعبه يتضور جوعًا"، مركّزًا على أنّ "مادورو دمية بيد كوبا وليس بطلًا في فنزويلا".