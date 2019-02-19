الإمارات تعلن قيمة صفقات الأسلحة التي وقعتها مع 28 شركة

محمد اسماعيل - القاهرة - أبوظبي - (د ب أ )

أعلنت الإمارات ارتفاع قيمة الصفقات التي وقعتها قواتها المسلحة لشراء أسلحة إلى نحو 17 مليار درهم (الدولار يعادل 67ر3 درهم)، خلال الأيام الثلاثة الأولى من معرضي الدفاع الدولي (أيدكس)، والدفاع البحري (نافدكس)، المنعقدان في أبوظبي.

وقال العميد ركن محمد الحساني، المتحدث الرسمي لمعرض (ايدكس) للصحفيين اليوم الثلاثاء، إن الإمارات وقعت اليوم الثلاثاء، صفقات بقيمة تقترب من 5 مليارات درهم، وتوزعت العقود على 8 شركات دولية و20 شركة محلية.

وأوضح أن القوات المسلحة وقعت عقدا مع مركز الملك عبدالله من الأردن لشراء صواريخ م/د ومناظير لصالح وحدات القوات المسلحة بقيمة64 مليون درهم، والتعاقد مع شركة أميركية لشراء وتحديث معدات ومشبهات التدريب بالمركز الطبي لصالح القوات الجوية بقيمة 53 مليون درهم .

كما شملت العقود، الاتفاق مع شركة روسية لشراء ذخائر عيار 100 ملم لصالح القوات البرية بقيمة 58 مليون رهم ، والتعاقد مع شركة "ثالس" الفرنسية لشراء سونار مقطور لصالح القوات البحرية بقيمة 93 مليون درهم، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة تركية لتوريد قطع غيار لصالح سلاح الصيانة العامة بقيمة 25 مليون درهم.

وبدوره، أفاد العقيد الركن بحري فهد الذهلي، المتحدث الرسمي باسم معرض الدفاع البحري " نافدكس"، أن العقود الموقعة مع الشركات المحلية شملت التعاقد مع شركة الفهد للأنظمة لتركيب أنظمة أمنية لصالح حرس الرئاسة والقيادة العامة للقوات المسلحة، والتعاقد مع شركة الجابر لتقديم خدمات الإسناد الفني وتوريد قطع غيار الآليات العسكرية لصالح قيادة سلاح الصيانة العامة بقيمة 24 مليون درهم، والتعاقد مع شركة الفتان لاستئجار معدات بحرية لصالح جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل بقيمة 15 مليون درهم، والتعاقد مع شركة المسعود لخدمات الصيانة والإصلاح وتوفير قطع الغيار وخدمات القطر لصالح سلاح الصيانة العامة بقيمة 18مليون درهم ، إلى جانب التعاقد مع شركة الرميثي لتوريد قطع الغيار والإصلاح والاستشارات الفنية والتدريب لكافة آليات القوات المسلحة والمعدات الفردية لصالح قيادة سلاح الصيانة العامة بقيمة 30 مليون درهم.

كما تضمنت صفقات اليوم الثالث مع الشركات المحلية التعاقد مع شركة أطلس لتركيب وصيانة أنظمة أمنية لصالح القوات المسلحة بقيمة 5 ملايين درهم ، والتعاقد مع شركة كراكال لشراء أسلحة وذخائر لصالح وحدات القوات المسلحة بقيمة 29 مليون درهم، والتعاقد مع شركة درويش بن أحمد لتقديم الصيانة والدعم الفني وتوفير قطع الغيار بالإضافة إلى تقديم خدمات لقطر المركبات لصالح قيادة سلاح الصيانة العامة بقيمة 70 مليون درهم، والتعاقد مع شركة الاتحاد لبناء السفن لتقديم الاسناد الفني وتوفير قطع الغيار للزوارق والسفن لصالح القوات البحرية بقيمة 60 مليون درهم.

كان قد تم افتتاح معرضي الدفاع الدولي "أيدكس 2019" والدفاع البحري "نافدكس 2019" أول أمس الأحد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وذلك تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، بمشاركة دولية كبيرة.

وتتزامن الدورة الحالية مع اليوبيل الفضي لمعرض "أيدكس" الذي انطلق في عام 1993.